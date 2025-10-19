október 19., vasárnap

Futsal

2 órája

DEAC: nagy tett az öt gólt

Legközelebb rangadó vár a DEAC-ra.

Haon.hu
DEAC: nagy tett az öt gólt

A DEAC női futsalcsapata a Nagykanizsa, az Újpest, a Csepel és a Gyula után a Tolnát is legyőzte az NB I.-ben.

Forrás: DEAC

A DEAC női futsalcsapata a Nagykanizsa, az Újpest, a Csepel és a Gyula után a Tolnát is legyőzte az NB I.-ben. Az elmúlt hétvégi meccsen ugyan a Tolna szerezte meg a vezetést a 3. percben, ám végül 5–2-re nyertek az egyetemisták. A legutóbbi diadalból hárman is főszerepet vállaltak: Krascsenics Csilla és Nagy Anikó is duplázott, míg Horváth Viktória egy gólja mellett két asszisztot osztott ki Krascsenicsnek.

– Ez a hármas valóban jól működött együtt, ez lehet annak is köszönhető, hogy a válogatottban is azonos sorban szerepeltek – hangsúlyozta a klub honlapján Quirikó Vivien, ahol a vezetőedző teljes nyilatkozata elolvasható.
Az éllovas és hibátlan DEAC legközelebb október 25-én lép pályára az élvonalban. Quirikó Vivien tanítványai a következő összecsapáson azt a TFSE-t fogadják.

 

