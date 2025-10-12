Futsal
28 perce
Rangadónak indult, de simán nyert a DEAC
A Debreceni Egyetem alakulata több kiemelkedő egyéni teljesítménynek is köszönhetően verte a Tolnát 5–2-re, így továbbra is hibátlan. A mérkőzés tudósítása a deac.hu-n olvasható.
Női futsal NB I., 5. forduló
DEAC–Tolna-Mözs 5–2 (2–1)
DESOK, vezette: Hadházi László, asszisztensek: Nagy Annamária, Vasziliu Tamás.
Gólszerzők: Horváth (5.), Nagy (13., 38.), Krascsenics (23., 31.), ill. Ferenczi (3.), Kiss (32.)
A DEAC összeállítása: Pozsgai – Fülöp, Bali, Horváth, Krascsenics. Cserék: Gáll, Nagy, Patkós, Bálint, Rácz, Sárosi, Hardon. Vezetőedző: Quirikó Vivien.
