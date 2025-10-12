október 12., vasárnap

Miksa névnap

13°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

28 perce

Rangadónak indult, de simán nyert a DEAC

Címkék#DESOK#deac#Tolna-Mözs

Haon.hu

A Debreceni Egyetem alakulata több kiemelkedő egyéni teljesítménynek is köszönhetően verte a Tolnát 5–2-re, így továbbra is hibátlan. A mérkőzés tudósítása a deac.hu-n olvasható.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Női futsal NB I., 5. forduló
DEAC–Tolna-Mözs 5–2 (2–1)
DESOK, vezette: Hadházi László, asszisztensek: Nagy Annamária, Vasziliu Tamás.
Gólszerzők: Horváth (5.), Nagy (13., 38.), Krascsenics (23., 31.), ill. Ferenczi (3.), Kiss (32.)
A DEAC összeállítása: Pozsgai – Fülöp, Bali, Horváth, Krascsenics. Cserék: Gáll, Nagy, Patkós, Bálint, Rácz, Sárosi, Hardon. Vezetőedző: Quirikó Vivien.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu