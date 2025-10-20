október 20., hétfő

Labdarúgás

51 perce

Döntetlen a harmadosztály slágermeccsén

Címkék#DEAC labdarúgás#deac#sportcampus#NB III#Tiszafüred

Mindkét egylet roppant motiváltan lépett pályára.

Haon.hu
Az éllovas Tiszafüred együttese volt a DEAc vendége a Dóczy utcai sportcampuson vasárnap délután.

Forrás: DEAC

Az éllovas Tiszafüred együttese látogatott a Dóczy utcai sportcampusra vasárnap délután. A vendégek 24 ponttal a tabella első helyéről várták az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulóját, a DEAC 21 egységgel a negyedik pozícióban állt a játéknapot megelőzően, így érthetően mindkét egylet roppant motiváltan lépett pályára. Mivel nem született gól az összecsapáson, egy-egy ponttal kellett megelégednie mindkét csapatnak – írja a DEAC oldala, ahol a teljes tudósítás elolvasható.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

 

 

