Döntetlen a harmadosztály slágermeccsén
Mindkét egylet roppant motiváltan lépett pályára.
Az éllovas Tiszafüred együttese volt a DEAc vendége a Dóczy utcai sportcampuson vasárnap délután.
Forrás: DEAC
Az éllovas Tiszafüred együttese látogatott a Dóczy utcai sportcampusra vasárnap délután. A vendégek 24 ponttal a tabella első helyéről várták az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulóját, a DEAC 21 egységgel a negyedik pozícióban állt a játéknapot megelőzően, így érthetően mindkét egylet roppant motiváltan lépett pályára. Mivel nem született gól az összecsapáson, egy-egy ponttal kellett megelégednie mindkét csapatnak – írja a DEAC oldala, ahol a teljes tudósítás elolvasható.
