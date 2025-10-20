Döntetlen a harmadosztály slágermeccsén

Az éllovas Tiszafüred együttese látogatott a Dóczy utcai sportcampusra vasárnap délután. A vendégek 24 ponttal a tabella első helyéről várták az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulóját, a DEAC 21 egységgel a negyedik pozícióban állt a játéknapot megelőzően, így érthetően mindkét egylet roppant motiváltan lépett pályára. Mivel nem született gól az összecsapáson, egy-egy ponttal kellett megelégednie mindkét csapatnak – írja a DEAC oldala, ahol a teljes tudósítás elolvasható.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!