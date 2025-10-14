DEAC: kár volt érte

Idegenben, a Sényő gárdájával csapott össze a DEAC labdarúgócsapata az NB III Északkeleti csoportjának 11. fordulójában, múlt vasárnap. Az első félidő nem hozott gólt, az 56. percig kellett várni, hogy megszerezze a vezetést a hajdúsági együttes, Lénárt Gergő használta ki a hazai kapus bizonytalanságát. Csakhogy a 73. minutumban a Sényő egalizálni tudott, ezzel otthon tartva egy pontot.

– Kár az elhullajtott pontokért, annál is inkább, mert a legfőbb riválisaink is botlottak, így feljebb tudtunk volna zárkózni, ha nyerünk – fogalmazott a gárda honlapján Lénárt Gergő, ahol a teljes nyilatkozat elolvasható.

A DEAC 21 ponttal a negyedik a tabellán, de továbbra is csak három egység választja el az élmenő Tiszafüredtől.