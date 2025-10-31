október 31., péntek

Kézilabda

1 órája

Nagy lehetőség: A DEAC a Veszprémmel vagy a Szegeddel is összecsaphat Debecenben!

Címkék#DEAC#Salgótarján#magyar kupa

Egyértelmű volt, melyik a job csapat. A negyeddöntőbe jutott a Magyar Kupában a DEAC, ez pedig klubtörténelmi eredmény!

Haon.hu

Csütörtök este már a negyeddöntőbe kerülés volt a tét a férfi kézilabda Magyar Kupában a Salgótarján–DEAC meccsen. A debreceniek a holnapjukon arról írta, hogy nagy lehetőség kapujában álltak, ugyanis a továbbjutással klubtörténeti tettet hajthattak volna végre. Mivel mindkét csapat az NB I/B-ben szerepel, ezért a versenykiírás szerint az egyetemisták már egy döntetlennel is ünnepelhettek volna. Azért a győzelem is elvárható volt, főleg abból kiindulva, hogy október 11-én a salgótarjáni csarnokban rendezett bajnokit 34–20-as diadallal zárták.

DEAC
A Salgótarján ellen is továbbjutott a DEAC. Fotó: DEAC-archív

A Salgótaján–DEAC meccsről

Túlzás lenne azt állítani, hogy a mérkőzés eleje gólesőt hozott, bő tíz perc után 3-2-re álltak a felek. Nem sokkal később a hazaiak már néggyel vezettek (7-3), Mándi Norbertnek időt kellett kérnie. A rövid megbeszélést követően a vendégek megkezdték a felzárkózást, a sérülésből visszatérő Kiss Axel negyedik találatával pedig először az összecsapáson náluk volt a fór (8-9). A jobbszélsőnek remekül sikerült az első félidő, mivel mind a hat lövése a tarjáni kapuban kötött ki. A fordítás után sem vettek vissza, így a szünetig megnyugtatónak tűnő vezetésre tettek szert (10-15).

A pihenő után egy 4-1-es sorozattal próbálták megtörni az ellenfelünket. Nem hoztak rossz döntést, amikor Csabai Gergelynek adtak a labdát, hiszen a beállós biztos kézzel értékesítette a helyzeteit. Hegedűs jó próbálkozásával már tízre duzzadt a differencia (14-24). A második félidőben nagyon összeállt a védekezés is, ezt jelzi, hogy a térfélcserét követő bő 16 minutumban mindössze öt gólt kaptak (15-27). A hajrában sem kellett izgulni, a DEAC végül 32-21-re győzedelmeskedett, ezzel pedig klubtörténelmet írtak, ugyanis először játszhatnak negyeddöntőt a Magyar Kupában.

A debreceniek a következő körben biztosan NB I.-es csapattal – így akár a Veszprémmel vagy a Szegeddel is – találkozhatnak, hiszen rajtuk kívül már csak első osztályú egyesületek vannak versenyben.

Magyar Kupa IV. forduló
Csépe Salgótarjáni SKC 21–32 (10–15)
Városi Sportcsarnok (Salgótarján), vezette: Hajdu-Hársfalvi Zsófia, Mórocz Réka
A DEAC összeállítása: Hermann, Boros – Kovács, Bakó 2, Kiss R., Csabai 7, Hegedűs 2, Radvánszki 1, Illés, Molnár B., Szolnoki 3, Kiss A. 7 (3), Pethő 3, Tusjak 4, Tóth M. 3, Portik Dobos. Vezetőedző: Mándi Norbert.
Hétméteresek: 4/3, illetve 4/4.
Kiállítások: 2 perc, illetve 6 perc.

 

