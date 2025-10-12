október 12., vasárnap

Kézilabda

1 órája

Álomrajt a DEAC-nál!

Haon.hu

A DEAC kézilabdacsapata a mostani szezonban az NB I/B-ben még nyeretlen salgótarjániak otthonában bizonyíthatott szombat este. Mándi Norbert legénysége sokkal jobb mutatóval büszkélkedhetett, hiszen öt fordulót követően nyolc ponttal rendelkezett. A Debreceni Egyetem alakulata a 16. percig mindössze egy gólt kapott Salgótarjánban, 20–34 lett a vége. 

A tudósítás a deac.hu-n olvasható.

 

 


 

