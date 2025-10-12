Kézilabda
1 órája
Álomrajt a DEAC-nál!
A DEAC kézilabdacsapata a mostani szezonban az NB I/B-ben még nyeretlen salgótarjániak otthonában bizonyíthatott szombat este. Mándi Norbert legénysége sokkal jobb mutatóval büszkélkedhetett, hiszen öt fordulót követően nyolc ponttal rendelkezett. A Debreceni Egyetem alakulata a 16. percig mindössze egy gólt kapott Salgótarjánban, 20–34 lett a vége.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A tudósítás a deac.hu-n olvasható.
Ezt ne hagyja ki!Röplabda
2 órája
Hihetetlen, van ilyen?! A DEAC adminisztratív hiba miatt nyerte meg a szezonnyitó bajnokiját
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre