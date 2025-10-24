október 24., péntek

Röplabda

55 perce

A fővárosban vizitálnak a DEAC röpladásai

Címkék#Eger#Bársony Tamás#NB II#DEAC

Haon.hu

– A DEAC női röplabdacsapata két 3:0-s győzelemmel kezdte a szezont az NB II Keleti csoportjának felsőházában. Játékosaink az első meccsen játék nélkül kapták meg a három egységet, hiszen a miskolciaknál gondok adódtak a játékengedélyekkel. A fura közjáték után együttesünk a Delta Tigriseket már a pályán verte 3:0-ra a múlt héten. A siker ellenére nem volt teljesen elégedett Kuszkó Zsolt, aki a nyitásfogadás mellett a védekezést is kritizálta. Szakvezetőnk pozitívumként azt emelte ki, hogy fontos pillanatokban tudtak pontokat szerezni. Röplabdázóink szombaton 16 órától a Kispest otthonában folytathatják a jó sorozatot. Az előző idényben még NB I-es fővárosiak rajtja nem sikerült jól, hiszen az Eger elleni összecsapást 3:1-es vereséggel zárták. A kispestiek edzője, Bársony Tamás a mérkőzés után arról beszélt, hogy pár játékelemben még fejlődniük kell – írta a deac.hu. 

 

