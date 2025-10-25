október 25., szombat

Röplabda

1 órája

Javítani szeretnének a DEAC röplabdázói

Haon.hu

– Nem sikerült jól a DEAC szezonrajtja a TippmixPro Férfi NB I Extraligában. Fodor Antal együttese hétfőn a Miskolc otthonában maradt alul 3:0-ra. A végeredmény mellett az is fájhatott játékosainknak, hogy az első és a harmadik játszmát is simán elbukták (25:14, 25:18). Egyedül a második szett volt szorosabb, ennek az eredménye 25:22 lett. Röplabdázóink vasárnap 15 órától a TFSE csarnokában javíthatnak – írta a deac.hu. 

A fővárosiak az első körben a nyáron jelentősen megerősödött Pénzügyőr ellen kaptak ki 3:2-re. Ezen a meccsen Majoros Balázs volt a TFSE legeredményesebb tagja 24 ponttal, míg Balázs Bálint 17 egységgel zárt. – Győzelemre éhesen várjuk a hétvégi mérkőzést a miskolci vereség után, teljes erőbedobással készülünk. Szoros meccsre számítok, hiszen a TFSE is erősödött, ennek ellenére remélem, hogy haza tudjuk hozni a három pontot – nyilatkozta 21 éves centerünk, Toma Ádám. 

 

