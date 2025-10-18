Új játékosokkal bővült a DEAC kerete

Nem lehet azt állítani, hogy unalmasan zajlott a holtszezon a DEAC női röplabdázóinál: az NB II. Keleti csoportjának felsőházában szereplő együttes kerete több új játékossal bővült. Semperger Dorina (liberó), Zámbori Anna (négyes ütő), Kocsis Petra (szélső ütő) és Bálint Brigitta (center) már az előző idényben is a klub utánpótlásában pallérozódott. Sőt, Zámbori és Semperger idén ismét szerepelhet az U20-as bajnokságban, míg a mindössze 16 éves Kocsisra az U17-es korosztály trénere is számíthat. Nyíregyházáról Daniló Alexandra (négyes ütő), Szendrei Hanna (center), Csernyik Tünde (átló), Szirmai Gréta (négyes ütő) személyében négy játékos érkezett. Timár Leila (átló) is új szerzemény, ő Gödöllőről tette át a székhelyét Debrecenbe. Az érkezési oldalon még Endresz Georgina (liberó) neve szerepel, neki az előző gárdája a DSZ-Eötvös DSE volt – írja a DEAC honlapja, ahol a teljes cikk elolvasható.