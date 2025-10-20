Ezúttal a pályán is nyert a DEAC

A DEAC női röplabdacsapata egy hete a Miskolc elleni bajnokit játék nélkül nyerte meg 3:0-ra az NB II. Keleti csoportjának felsőházában. Ennek az volt az oka, hogy a miskolciaknál gondok adódtak a játékengedélyekkel, ezt pedig a bíró kiszúrta. A fura közjátékkal záruló nyitómeccs után Kuszkó Zsolt együttese szombaton a Delta Röplabda SE otthonában vendégeskedett. Ezen a mérkőzésen szerencsére már a pályán dőltek el a lényeges kérdések – írta a klub honlapja,a hol a teljes tudosítas elolvasható.

