október 20., hétfő

Vendel névnap

+12
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

2 órája

Ezúttal a pályán is nyert a DEAC

Címkék#DEAC#Delta Röplabda SE#NB II#röplabdacsapat

A DEAC a második és a harmadik szettet is nagy csatában nyerte meg.

Haon.hu
Ezúttal a pályán is nyert a DEAC

A DEAC női röplabdacsapata ezúttal a pályán nyert.

Forrás: DEAC-archív

A DEAC női röplabdacsapata egy hete a Miskolc elleni bajnokit játék nélkül nyerte meg 3:0-ra az NB II. Keleti csoportjának felsőházában. Ennek az volt az oka, hogy a miskolciaknál gondok adódtak a játékengedélyekkel, ezt pedig a bíró kiszúrta. A fura közjátékkal záruló nyitómeccs után Kuszkó Zsolt együttese szombaton a Delta Röplabda SE otthonában vendégeskedett. Ezen a mérkőzésen szerencsére már a pályán dőltek el a lényeges kérdések – írta a klub honlapja,a hol a teljes tudosítas elolvasható.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

NB II. Keleti csoport felsőház
Delta Röplabda SE-DEAC 0:3 (20:25, 24:26, 25:27)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu