2 órája
Ezúttal a pályán is nyert a DEAC
A DEAC a második és a harmadik szettet is nagy csatában nyerte meg.
A DEAC női röplabdacsapata ezúttal a pályán nyert.
Forrás: DEAC-archív
A DEAC női röplabdacsapata egy hete a Miskolc elleni bajnokit játék nélkül nyerte meg 3:0-ra az NB II. Keleti csoportjának felsőházában. Ennek az volt az oka, hogy a miskolciaknál gondok adódtak a játékengedélyekkel, ezt pedig a bíró kiszúrta. A fura közjátékkal záruló nyitómeccs után Kuszkó Zsolt együttese szombaton a Delta Röplabda SE otthonában vendégeskedett. Ezen a mérkőzésen szerencsére már a pályán dőltek el a lényeges kérdések – írta a klub honlapja,a hol a teljes tudosítas elolvasható.
|NB II. Keleti csoport felsőház
Delta Röplabda SE-DEAC 0:3 (20:25, 24:26, 25:27)
