A fura szezonnyitány után Érden lépnek pályára
A DEAC egy ritkán látható hiba miatt játék nélkül nyert 3:0-ra.
A DEAC női röplabdázói a múlt héten a Miskolci VSC elleni hazai mérkőzésen kezdték volna a szereplésüket az NB II. Keleti csoportjának felsőházában.
A DEAC női röplabdázói a múlt héten a Miskolci VSC elleni hazai mérkőzésen kezdték volna a szereplésüket az NB II. Keleti csoportjának felsőházában. A játékvezető a meccs előtt kiszúrta, hogy a vendégeknél gondok adódtak a játékengedélyekkel, ezért játék nélkül nyertek 3:0-ra az egyetemisták. A DEAC a nem mindennapi szezonnyitó után a második fordulóban a Delta Tigrisek csarnokában lép pályára szombaton 16 órától. Az érdiek az előző hétvégén Szolnokon nagy csatában maradtak alul 3:2-re. Szerdán a Magyar Kupában a TRSE elleni összecsapást szintén 3:2-es vereséggel zárta a Delta Röplabda SE – írja a gárda honlapja.
|NB II. Keleti csoport felsőház
Delta Röplabda SE-DEAC
Szombat 16.00, Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum (Érd)
