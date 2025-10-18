A fura szezonnyitány után Érden lépnek pályára

A DEAC női röplabdázói a múlt héten a Miskolci VSC elleni hazai mérkőzésen kezdték volna a szereplésüket az NB II. Keleti csoportjának felsőházában. A játékvezető a meccs előtt kiszúrta, hogy a vendégeknél gondok adódtak a játékengedélyekkel, ezért játék nélkül nyertek 3:0-ra az egyetemisták. A DEAC a nem mindennapi szezonnyitó után a második fordulóban a Delta Tigrisek csarnokában lép pályára szombaton 16 órától. Az érdiek az előző hétvégén Szolnokon nagy csatában maradtak alul 3:2-re. Szerdán a Magyar Kupában a TRSE elleni összecsapást szintén 3:2-es vereséggel zárta a Delta Röplabda SE – írja a gárda honlapja.

