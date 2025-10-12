október 12., vasárnap

Miksa névnap

13°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

2 órája

Hihetetlen, van ilyen?! A DEAC adminisztratív hiba miatt nyerte meg a szezonnyitó bajnokiját

Címkék#DEAC#Debrecen#Kuszkó Zsolt#Miskolci VSC

A felek végül edzőmeccset játszottak egymással. A miskolciak most bosszankodhatnak...

Haon.hu

A DEAC női röplabdacsapata szombaton megkezdte volna a szereplését az NB II. Keleti csoportjának felsőházában. A meccs előtt a bíró kiszúrta, hogy a Miskolci VSC-nél gondok adódtak a játékengedélyekkel. Ilyen esetben a vétlen gárda (jelen esetben a Debrecen) játék nélkül nyer 3:0-ra.

A szokatlan közjáték után a hajdúságiak a miskolciakkal abban állapodtak meg, hogy egy edzőmeccset legalább megvívnak egymással. Az összecsapás fordulatokban bővelkedett, végül a vendégek 3:2-re nyertek.

Az esemény után az egyetemisták trénere, Kuszkó Zsolt a klubja honlapjának nyilatkozott.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu