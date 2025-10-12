Hihetetlen, van ilyen?! A DEAC adminisztratív hiba miatt nyerte meg a szezonnyitó bajnokiját

A DEAC női röplabdacsapata szombaton megkezdte volna a szereplését az NB II. Keleti csoportjának felsőházában. A meccs előtt a bíró kiszúrta, hogy a Miskolci VSC-nél gondok adódtak a játékengedélyekkel. Ilyen esetben a vétlen gárda (jelen esetben a Debrecen) játék nélkül nyer 3:0-ra.

A szokatlan közjáték után a hajdúságiak a miskolciakkal abban állapodtak meg, hogy egy edzőmeccset legalább megvívnak egymással. Az összecsapás fordulatokban bővelkedett, végül a vendégek 3:2-re nyertek.

Az esemény után az egyetemisták trénere, Kuszkó Zsolt a klubja honlapjának nyilatkozott.

