2 órája
Hihetetlen, van ilyen?! A DEAC adminisztratív hiba miatt nyerte meg a szezonnyitó bajnokiját
A felek végül edzőmeccset játszottak egymással. A miskolciak most bosszankodhatnak...
A DEAC női röplabdacsapata szombaton megkezdte volna a szereplését az NB II. Keleti csoportjának felsőházában. A meccs előtt a bíró kiszúrta, hogy a Miskolci VSC-nél gondok adódtak a játékengedélyekkel. Ilyen esetben a vétlen gárda (jelen esetben a Debrecen) játék nélkül nyer 3:0-ra.
A szokatlan közjáték után a hajdúságiak a miskolciakkal abban állapodtak meg, hogy egy edzőmeccset legalább megvívnak egymással. Az összecsapás fordulatokban bővelkedett, végül a vendégek 3:2-re nyertek.
Az esemény után az egyetemisták trénere, Kuszkó Zsolt a klubja honlapjának nyilatkozott.
