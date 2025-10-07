október 7., kedd

Kézilabda

1 órája

Újra másodosztályú csapat otthonában vizitál a DEAC

A debreceniek eddig két ellenfelet is magabiztos győzelemmel búcsúztattak.

Haon.hu
Újra másodosztályú csapat otthonában vizitál a DEAC

A DEAC kézilabdacsapata a szintén NB I./B-s Csépe Salgótarjáni SKC otthonában lép majd pályára a Magyar Kupában.

Forrás: DEAC

Hétfőn megtartották a Magyar Kupa negyedik fordulójának a sorsolását, az eseményen eldőlt, hogy a DEAC kézilabdacsapata a szintén NB I./B-s Csépe Salgótarjáni SKC otthonában léphet pályára – írja a debreceniek honlapja. A továbbjutás ezúttal is egy meccsen dől el, és a versenykiírás szerint amennyiben az azonos osztályban érdekelt gárdák meccse remivel zárul, akkor a vendégek folytathatják a szereplésüket. Mándi Norbert legénységének abból a szempontból szerencséje volt, hogy az élvonalbeli egyesületeket elkerülte. A szövetség a forduló hivatalos játéknapjának november ötödikét jelölte ki. Az egyetemisták ebben az idényben eddig két riválist győztek le a sorozatban: előbb Füzesabonyban 44-21-re nyertek, majd a Mezőkövesd csarnokában 47-33-ra diadalmaskodtak. Érdekesség, hogy ezen a hétvégén bajnoki vár a DEAC-ra Salgótarjánban.

 

