Labdarúgás

1 órája

Győzni szeretnének a DEAC labdarúgói

Haon.hu

– Újabb csata vár Urbin Péter tanítványaira, akik az NB III 13. fordulójában, vasárnap 13 órától Ózdon vendégszerepelnek. A borsodi újonc 13 pontot gyűjtött eddig, amivel a 13. helyen áll a tabellán. Két játéknappal ezelőtt edzőváltás történt az ózdi csapat élén, az együttest korábban játékosedzőként irányító Bene Attila már kizárólag labdarúgó-pályafutására koncentrál, a Sajóvölgye Focisuli sportigazgatója, Elek Ákos vette át a vezetőedzői feladatot. Jól rajtolt a korábbi 48-szoros magyar válogatott játékos irányításával a gárda, hiszen meglepetésre 2-1-re verték a Cigándot, majd legutóbb 2-0-ra kaptak ki Gödöllőn – írta a deac.hu. 

A teljes beharangozót itt olvashatja. 

 


 

