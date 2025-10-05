Az Eger ellen is a három pont a DEAC célja

Az Eger csapata veszi ostrom alá a Dóczy utcai sportcampust vasárnap 11 órától az NB III. Északkeleti csoportjában. Urbin Péter tanítványai jó formában várják az újabb megmérettetést, legutóbb magabiztos, 2–0-s sikert arattak a Gödöllővel szemben. Nem úgy az egriek, akik egy 5–0-s zakóba futottak bele múlt héten a kis Loki ellen. A Simon Antal vezette Eger kilenc forduló után, tizenegy pontot gyűjtve a nyolcadik helyen áll az NB III. Északkeleti csoportjában, a DEAC tizenhét egységgel a negyedik – írja a DEAC honlapja, ahol a teljes beharangozó elolvasható.

