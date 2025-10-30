október 30., csütörtök

Kosárlabda

1 órája

Hazai pályán lép pályára a DEAC

A debreceniek javíthatnak. Két idegenbeli mérkőzés után újra hazai pályán szerepel a DEAC kosárlabdacsapata, szombaton 18 órától az MVM-OSE Lions együttese érkezik az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokba.

Haon.hu
Ötven százalékos mérleggel zárták az októbert a DEAC kosárlabdázói a Tippmix Férfi NB I. A-csoportjában, hiszen az Alba és a Falco elleni idegenbeli vereségek mellett a Körmendet hazai pályán, míg a Zalaegerszeget otthonuktól távol sikerült legyőzniük, így öt forduló után 2-3-as mérleggel a 6. pozíciót foglalják el a tabellán. A szombati rivális Oroszlány is hasonlóan kezdte a szezont, s bár öt fellépésükből négyszer hazai pályán szerepelhettek, az ő sorsolásuk sem volt a legszerencsésebb. Eddigi három vereségüket az első három helyen álló Szolnok-Falco-Sopron triótól szenvedték el, ezen kívül a Kecskemétet odahaza, míg az NKA gárdáját Pécsett sikerült két vállra fektetniük – olvasható a debreceni klub honlapján.

deac kosárlabda, debrecen
A DEAC kosárcsapata az OSE ellen bizonyíthat. Fotó: DEAC-archív 

Pályán a DEAC kosárcsapata!

A dunántúliakat a nyáron Körmendről érkező Forray Gábor irányítja, aki korábban a vasiakkal és a Kecskeméttel többször is nyert már Debrecenben. Ami a keretet illeti, az OSE játékát idén is a légiósai határozzák meg, de az új vezetőedzőnek jól sikerült megtalálnia a kiegészítő szerepben lévő magyarok helyét is a rendszerben. A három mezőnyposzton szereplő amerikaijuk több, mint 55 pontot tesz a közösbe mérkőzésenként, de a rutinos center, Ismet Sejfic is közel dupla-duplát átlagol. Mellettük a két egykori szombathelyi, Takács Zsolt és Sövegjártó Ábel kapja a legtöbb szerepet, de Ruják András, Csuti Kornél és Balsay Ádám is általában közel negyedórát tölt a pályán.

Jó hír a debreceni szurkolók számára, hogy a héten már együtt készül a csapattal Pongó Máté és Flasár Botond is. Utóbbi az elmúlt héten a B-csoportban már pályára is léphetett, ahol a csapat egyik legjobbjaként rögtön 22 pontot és 12 lepattanót jegyzett, így elvileg nincs akadálya, hogy az Oroszlány ellen is szerepeljen. A műtéte után lábadozó irányító is teljesértékű munkát végez már, s bár nála még kérdéses, hogy keretben lesz-e szombaton, az ő visszatérése is nagyon közel van már.

 


 

