Sokáig remekül tartották magukat a debreceniek

Tizenhét pontos vereséget szenvedett a Debreceni Egyetem kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A 2. fordulójában Székesfehérváron. Pethő Ákos alakulata a találkozó nagyrészében tartalékos felállásban is nagyszerűen tartotta a lépést esélyesebb ellenfelével, de végét a házigazda bírta jobban, még ha az összkép alapján nem is reális feltétlenül a 100–83-as végeredmény – írja a DEAC honlapja, ahol a teljes tudósíás elolvasható.

