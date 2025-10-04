4 órája
Sokáig remekül tartották magukat a debreceniek
Nem jó előjelekkel készülhetett a szezon második meccsére a DEAC.
Forrás: DEAC
Tizenhét pontos vereséget szenvedett a Debreceni Egyetem kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A 2. fordulójában Székesfehérváron. Pethő Ákos alakulata a találkozó nagyrészében tartalékos felállásban is nagyszerűen tartotta a lépést esélyesebb ellenfelével, de végét a házigazda bírta jobban, még ha az összkép alapján nem is reális feltétlenül a 100–83-as végeredmény – írja a DEAC honlapja, ahol a teljes tudósíás elolvasható.
Alba Fehérvár–DEAC 100–83 (22–19, 21–22, 25–20, 32–22)
Alba: Pongó 5, Takács 10/3, BIGELOW 24/12, Filipovics 10, Stuckman 5/3 csere: VOJVODA 19/3, JOSEPH 17/3, Philmore 8, Németh 2, Omenaka. Vezetőedző: Lluis Riera
DEAC: TYUS 24/6, Mócsán 7/3, Wade 13, Kovács5/3, SZUBOTICS 12/3 csere: GÁSPÁR 4, Varga 4, HŐGYE 14/12, Várszegi, Gál. Vezetőedző: Pethő Ákos
