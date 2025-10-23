Rangadót vív a DEAC kosárlabdacsapata

Nem kezdték jól a 2025/26-os kiírást a Debreceni Egyetem kosárlabdázói, hiszen a Honvéd elleni fájóan sima hazai vereséget követően Székesfehérváron is alulmaradtak. Ezt követően azonban a Körmend ellen hazai pályán már nyerni tudtak Mócsánék, sőt az első idegenbeli siker sem váratott magára sokáig, hiszen a legutóbb Zalaegerszegen arattak nagyon értékes győzelmet. A DEAC eddigi legnagyobb fegyvere egyértelműen a hárompontosok, az eddigi négy találkozón összesen 46 triplát szereztek, ami önmagában is megsüvegelendő teljesítmény, főleg úgy, hogy mindezt 40 százalékos hatékonysággal tették. A palánk alatti befejezésekben és a védekezésben ugyanakkor még van hova fejlődnie a csapatnak, ebben leginkább az eddig sérülések miatt önmagához képest szerényebben teljesítő Danilo Osztojics segíthet majd, de a csapatjátékhoz a novemberben visszatérő Pongó Máté is sokat tehet majd hozzá – írta a deac.hu.

