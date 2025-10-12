Így szerezte meg első győzelmét a DEAC!

Tizenkilenc pontos győzelmet aratott a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A 3. fordulójában az EGIS Körmend felett. Pethő Ákos alakulata végig vezetve, összesen 17 hárompontos értékesítve múlta felül riválisát.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

– Büszke vagyok a csapatra, hiszen az eheti, kiváló edzésmunkánkat ezúttal sikerült kivinnünk a parkettre. Kiválóan dobtunk, de ehhez az kellett, hogy járjon a labda és megtaláljuk az üres helyzetben lévő játékosokat. Uraltuk a lepattanócsatát is, ezért úgy gondolom, hogy összességében megérdemeltük a sikert – fogalmazott a mérkőzés után Pethő Ákos. A tudósítás a deac.hu-n olvasható.