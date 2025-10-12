október 12., vasárnap

Miksa névnap

13°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Így szerezte meg első győzelmét a DEAC!

Címkék#kosárlabdacsapat#DEAC#EGIS Körmend#Pethő Ákos

Haon.hu

Tizenkilenc pontos győzelmet aratott a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A 3. fordulójában az EGIS Körmend felett. Pethő Ákos alakulata végig vezetve, összesen 17 hárompontos értékesítve múlta felül riválisát. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Büszke vagyok a csapatra, hiszen az eheti, kiváló edzésmunkánkat ezúttal sikerült kivinnünk a parkettre. Kiválóan dobtunk, de ehhez az kellett, hogy járjon a labda és megtaláljuk az üres helyzetben lévő játékosokat. Uraltuk a lepattanócsatát is, ezért úgy gondolom, hogy összességében megérdemeltük a sikert – fogalmazott a mérkőzés után Pethő Ákos. A tudósítás a deac.hu-n olvasható.

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu