Kosárlabda

1 órája

Hazai meccs következik a DEAC számára

Haon.hu

Szombaton 18 órától újra hazai pályán szerepel a DEAC kosárlabdacsapata, a bajnokság 3. fordulójában a szezont szintén két vereséggel kezdő EGIS Körmend látogat az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokba, számolt be róla a debreceni klub a honlapján.

Jó hír a DEAC szimpatizánsai számára, hogy Danilo Osztojics már együtt készül a társakkal, sőt a hét közepétől már teljesértékű munkát végez, így ha nincs is százszázalékos állapotban, de jó esély van a játékára szombaton. A két együttes bajnoki örökmérlege egyébként 10-7-es körmendi fölényt mutat (egy-egy kupasiker mellett), a közelmúlt azonban egyértelműen a hajdúságiak mellet szólt, hiszen az elmúlt két esztendőben lejátszott hat találkozóból ötször is győztesen hagyták el a parkettát.

 


 

