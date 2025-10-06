október 6., hétfő

Kézilabda

2 órája

Tükörsima győzelmet ünnepelhetett a DEAC

A kezdés előtt a nyugdíjba vonuló Medgyessy Sándort búcsúztatták.

Tükörsima győzelmet ünnepelhetett a DEAC

A DEAC remek rajttal adta meg az alaphangot a Veszprém elleni győzelemnek

Forrás: DEAC

A DEAC kézilabda alakulata egy remek rajttal adta meg az alaphangot a Veszprém elleni győzelemnek az NB I./B múlt szombati fordulójában. A DESOK-ban megrendezett mérkőzésen egy percig nem volt kétséges a győztes kiléte.

NB I/B 5. forduló
DEAC-Veszprémi Kézilabda KFT 33-22 (14-6)
DESOK, vezette: Budai-Bock Krisztián László, Wenzel Tamás.
A DEAC összeállítása: Maródi, Hermann – Kovács B. 3, Bakó 1, Kiss R., Kurucz 3, Csabai 3, Hegedűs 3, Radvánszki 2, Illés 1, Molnár B., Szolnoki 2 (1), Kerezsi 3, Pethő 2, Tóth M. 8 (1), Tusjak 2. Vezetőedző: Mándi Norbert.
Hétméteresek: 3/2 ill. 5/5.
Kiállítások: 2 ill. 2 perc.

A mérkőzés tejes tudósítását az egetmi gárda honlapján olvashatják el.

 

