Tükörsima győzelmet ünnepelhetett a DEAC

A DEAC kézilabda alakulata egy remek rajttal adta meg az alaphangot a Veszprém elleni győzelemnek az NB I./B múlt szombati fordulójában. A DESOK-ban megrendezett mérkőzésen egy percig nem volt kétséges a győztes kiléte.

NB I/B 5. forduló

DEAC-Veszprémi Kézilabda KFT 33-22 (14-6)

DESOK, vezette: Budai-Bock Krisztián László, Wenzel Tamás.

A DEAC összeállítása: Maródi, Hermann – Kovács B. 3, Bakó 1, Kiss R., Kurucz 3, Csabai 3, Hegedűs 3, Radvánszki 2, Illés 1, Molnár B., Szolnoki 2 (1), Kerezsi 3, Pethő 2, Tóth M. 8 (1), Tusjak 2. Vezetőedző: Mándi Norbert.

Hétméteresek: 3/2 ill. 5/5.

Kiállítások: 2 ill. 2 perc.

