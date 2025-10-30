Vajon ismét történelmet ír a DEAC?

A DEAC kézilabdacsapatának tagjai klubtörténelmi tettre készülnek a Magyar Kupában. Mándi Norbert legénysége a Füzesabony és a Mezőkövesd búcsúztatása után csütörtökön 19.30-tól a szintén NB I/B-s Salgótarján otthonában lép pályára. A nógrádi vármegyeszékhelyen az derül ki, hogy melyik gárda játszhat negyeddöntőt. A továbbjutás ezúttal is egy meccsen dől el, a versenykiírás szerint ha az azonos osztályban edződő együttesek meccse döntetlennel zárul, akkor a vendégek várhatják a következő kör sorsolását – olvasható a debreceni klub honlapján.

Nagy esély kapujában a DEAC kézilabdacsapata

Forrás: DEAC-archív

DEAC kézilabda: erre lehet építeni

A DEAC-nak a negyedddöntős szereplés eddig még nem jött össze a sorozatban, remélhetőleg az esély senkire sem hat bénítóan. Arra lehet építeni, hogy játékosaink október 11-én 34-20-re nyertek Salgótarjánban. A bő két hete megrendezett bajnokin Kurucz Máté hat, míg Illés Tamás és Tóth Máté öt-öt góllal vette ki a részét a győzelemből.

– Tisztában vagyunk azzal, hogy nagy tettet hajthatunk végre, de próbálunk erre nem rágörcsölni – indította a beszélgetést Mándi Norbert. – Abból sem szabad kiindulni, hogy nemrég simán megvertük a salgótarjániakat. Azon a meccsen a mi akaratunk érvényesült, de ez már a múlt. Az sem téveszthet meg minket, hogy a salgótarjániak a bajnokságban eddig nem nyújtanak meggyőző teljesítményt. Meggyőződésem, hogy a másodosztály tabelláján elfoglalt tizenharmadik helyezésük megtévesztő, ettől jóval több van bennük. Nem tudom, hogy mi nem állt össze náluk, bár ezt egyébként sem nekem kell megfejtenem.

Biztos vagyok abban, hogy csütörtökön győzelemmel szeretnék megörvendeztetni a szurkolóikat, de ezt meg akarjuk akadályozni. Konyicsák Tamás személyében olyan kapusuk van, aki ha jó napot fog ki, akkor nehéz bevenni a kapuját. Mellette az irányító szintén fontos szerepet tölt be, őt és a beállósokat is ki kell kapcsolnunk. A taktikánk egyik alappillérje a védekezés, reményeim szerint újra stabilak maradunk hátul. Jó lenne, ha a megszerzett labdákból könnyű gólokat tudnánk lőni. Szerencsére minden játékosom egészséges, már Kiss Axel is felépült a sérüléséből

– hangsúlyozta a mindennél motiváltabb tréner.

Amennyiben összejönne a továbbjutás, a következő körben már biztosan élvonalbeli együttest kapnánk, ugyanis több másodosztályú csapat nincs versenyben.

– Az előző idényben is összecsaphattunk NB I.-es ellenféllel, örülnénk, ha ez újra összejönne. Valószínűleg a negyeddöntőben itthon játszhatnánk, így szurkolóink is nagy élménnyel gazdagodhatnának – zárta mondandóját Mándi Norbert.