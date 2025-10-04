1 órája
Lendületben maradnának
Kurucz Máté szerint a DEAC alakulatánál a sűrű menetrend közben kellő figyelmet fordítanak a pihenésre.
Kurucz Máté, a DEAC jobbátlövője
Forrás: DEAC
A DEAC kézilabdázóinak szombaton 18 órától hazai bajnoki szerepel a programjában: a Veszprém érkezik a DESOK-ba. A debreceniek négy kör után az ötödik, a bakonyiak pedig a tizenharmadik helyen állnak a tabellán. – Papíron ez egy könnyebb meccsnek ígérkezik, remélem, hogy így is lesz. Nem kérdés, jó játékkal és győzelemmel szeretnénk megörvendeztetni a szurkolóinkat. Elképzelhető, hogy holnap az eddig kevesebb lehetőséghez jutott játékosok is több időt tölthetnek a pályára. A veszprémiek abból profitálhatnak, hogy teher nélkül kézilabdázhatnak. Egy héten belül harmadszor lépünk pályára, ez a sűrű menetrend kicsit szokatlan, de elég időt fordítunk a pihenésre, így nem vagyunk fáradtak – mutatott rá a klub honlapján Kurucz Máté.
|NB I/B 5. forduló
DEAC-Veszprémi Kézilabda KFT
Szombat 18.00, DESOK
