Lendületben maradnának

A DEAC kézilabdázóinak szombaton 18 órától hazai bajnoki szerepel a programjában: a Veszprém érkezik a DESOK-ba. A debreceniek négy kör után az ötödik, a bakonyiak pedig a tizenharmadik helyen állnak a tabellán. – Papíron ez egy könnyebb meccsnek ígérkezik, remélem, hogy így is lesz. Nem kérdés, jó játékkal és győzelemmel szeretnénk megörvendeztetni a szurkolóinkat. Elképzelhető, hogy holnap az eddig kevesebb lehetőséghez jutott játékosok is több időt tölthetnek a pályára. A veszprémiek abból profitálhatnak, hogy teher nélkül kézilabdázhatnak. Egy héten belül harmadszor lépünk pályára, ez a sűrű menetrend kicsit szokatlan, de elég időt fordítunk a pihenésre, így nem vagyunk fáradtak – mutatott rá a klub honlapján Kurucz Máté.

NB I/B 5. forduló

DEAC-Veszprémi Kézilabda KFT

Szombat 18.00, DESOK