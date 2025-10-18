A kupameccs után a bajnokságban találkoznak a Mezőkövesddel

A DEAC kézilabdázóinak friss emlékeik vannak a mezőkövesdiekről. Mándi Norbert tanítványai szeptember végén 47-33-ra nyertek a matyóföldiek otthonában, ezzel pedig sikerrel vették a harmadik fordulót a Magyar Kupában. A két egyesület szombaton 18 órától a DESOK-ban újra összecsap egymással, immáron az NB I./B-ben. Hat játéknap után a tíz ponttal rendelkező debreceniek a tabella negyedik pozícióját foglalja el, míg a mezőkövesdiek eddig csupán négy egységet szereztek, így a 10. helyen állnak – írja a DEAC honlapja, ahol a teljes beharangozó elolvasható.

