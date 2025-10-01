Toábbjutott a DEAC a Magyar Kupában!

A DEAC kézilabdacsapata kedden a szintén NB I/B-s Mezőkövesd csarnokában harcolhatta ki a továbbjutást a Magyar Kupában. Eddig mindkét gárda egy-egy riválist búcsúztatott: a kövesdiek az Egert, a cívisvárosiak pedig a Füzesabonyt győzték le.

A debreceni csapat végül 47-33-ra diadalmaskodott, így várhatják a következő forduló sorsolását, számolt be róla a klub a honlapján. Több jó egyéni teljesítmény is kellett ehhez a szép sikerhez: Hermann Ákos és Boros Tamás is nyolc-nyolc védést mutatott be, míg a mezőnyjátékosaink közül Tóth Máté nyolc, Molnár Balázs hét, míg Tusjak Márton, Portik-Dobos Szabolcs és Kiss Roland egyaránt öt gólig jutott. A deac.hu tudósítása itt olvasható.