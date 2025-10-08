Önbizalmat meríthetnek a sikerekből

A DEAC kézilabdacsapata hozta a kötelezőt: Mándi Norbert legénysége a tizenéves fiatalokat felvonultató Veszprémi KKFT gárdáját 33–22-re verte múlt szombaton a DESOK-ban. A meccs után Mándi Norbert vezetőedző a klub honlapjának nyilatkozott.

– Sima győzelmet arattunk, nyilván ez is volt a célunk. Akadtak ugyan hibáink, de annak örülök, hogy a hét a hat elleni játéknál jól működött a védekezésünk, erre külön készültünk. Tudtuk, hogy a veszprémiek az egy az egyezésekre építenek, ennek is megtaláltuk az ellenszerét. övid időn belül három tétmeccsen léptünk pályára, fontos feladatnak tartottam, hogy mindegyiket győzelemmel zárjuk, hiszen így még magabiztosabban várhatjuk a folytatást – nyilatkozta.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!