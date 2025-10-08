október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Önbizalmat meríthetnek a sikerekből

Címkék#DEAC#kézilabdacsapat#Mándi Norbert

Haon.hu
Önbizalmat meríthetnek a sikerekből

A DEAC kézilabdacsapata hozta a kötelezőt: Mándi Norbert legénysége a tizenéves fiatalokat felvonultató Veszprémi KKFT gárdáját 33–22-re verte múlt szombaton a DESOK-ban. A meccs után Mándi Norbert vezetőedző a klub honlapjának nyilatkozott. 

Sima győzelmet arattunk, nyilván ez is volt a célunk. Akadtak ugyan hibáink, de annak örülök, hogy a hét a hat elleni játéknál jól működött a védekezésünk, erre külön készültünk. Tudtuk, hogy a veszprémiek az egy az egyezésekre építenek, ennek is megtaláltuk az ellenszerét. övid időn belül három tétmeccsen léptünk pályára, fontos feladatnak tartottam, hogy mindegyiket győzelemmel zárjuk, hiszen így még magabiztosabban várhatjuk a folytatást – nyilatkozta.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az előző négy tétmeccsét behúzó DEAC az NB I./B-ben a negyedik helyen áll. A debreceniv kézilabdázók a következő fordulóban Salgótarjánban vizitálnak majd.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu