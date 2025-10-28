2 órája
Legyőzték a legutóbbi szezon ezüstérmesét
A DEAC még azt is elbírta, hogy több kulcsembere nem léphetett pályára.
A DEAC férfi futsalcsapata halloweeni hangulatban fogadta a Kecskemétet.
Forrás: DEAC
A DEAC férfi futsalcsapata halloweeni hangulatban fogadta hétfő este a Kecskemétet. A gárda ezúttal szűkösebb kerettel vághatott neki a bajnokinak, hiszen Faragó Ádámra és Ricardora piros lapos eltiltás, míg Tóth Attilára sérülés miatt nem számíthatott Tihanyi Csaba. A vendégek keretébe Krajcsi Bence és Kovács Ádám személyében két egykori debeceni játékos is bekerült. A hazai pályán kitűnőnen szereplő DEAC óriási csatában 3–2-re a Kecskemétet is legyőzte – olvasható a klub honlapján, ahol a mérkőzés teljes tudósítása megtalálható.
NB I. 10. forduló
