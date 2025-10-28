október 28., kedd

Futsal

2 órája

Legyőzték a legutóbbi szezon ezüstérmesét

Címkék#DEAC#Kecskemét#futsalcsapat#NB I

A DEAC még azt is elbírta, hogy több kulcsembere nem léphetett pályára.

Haon.hu
Legyőzték a legutóbbi szezon ezüstérmesét

A DEAC férfi futsalcsapata halloweeni hangulatban fogadta a Kecskemétet.

Forrás: DEAC

A DEAC férfi futsalcsapata halloweeni hangulatban fogadta hétfő este a Kecskemétet. A gárda ezúttal szűkösebb kerettel vághatott neki a bajnokinak, hiszen Faragó Ádámra és Ricardora piros lapos eltiltás, míg Tóth Attilára sérülés miatt nem számíthatott Tihanyi Csaba. A vendégek keretébe Krajcsi Bence és Kovács Ádám személyében két egykori debeceni játékos is bekerült. A hazai pályán kitűnőnen szereplő DEAC óriási csatában 3–2-re a Kecskemétet is legyőzte – olvasható a klub honlapján, ahol a mérkőzés teljes tudósítása megtalálható.

NB I. 10. forduló

  • DEAC–SG Kecskemét Futsal 3–2 (3–1)
  • DESOK, vezette: Zimonyi Péter, asszisztensek: Muhari Gergő, Balla Levente.
  • Gólszerzők: Szabó S. (7.), Lévai (9.), Erdei K. (15.), ill. Bíró (3.), Öreglaki (38.)
  • A DEAC összeállítása: Vincze – Vass, Balázsi, Erdei K., Krajnyák. Cserék: Soczó, Faragó L., Szabó S., Lévai, Szabó Á., Erdei Sz., Győri, Karacs Deli. Vezetőedző: Tihanyi Csaba.

 

