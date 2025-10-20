október 20., hétfő

Vendel névnap

+12
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

1 órája

Sima siker Miskolcon

Címkék#jégkorongcsapat#Erste Liga#DEAC

Csodás sikert könyvelhetett el a DEAC jégkorongcsapata, mely 4-0-ra diadalmaskodott a Miskolci Jégcsarnokban.

Haon.hu
Sima siker Miskolcon

A keleti rivális DVTK Jegesmedvék otthonában vendégeskedett az Erste Liga vasárnapi játéknapján a DEAC

Forrás: DEAC

Fotó: Nagy Gabor Sandor

A keleti rivális DVTK Jegesmedvék otthonában vendégeskedett az Erste Liga vasárnapi játéknapján a DEAC. A szépen játszó debreceniek eljesen megérdemelt, 4-0-s győzelmet arattak a Miskolci Jégcsarnokban – írja a az egyetemisták honlapja, ahol a teljes tudosítás elolvasható.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu