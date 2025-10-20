Sima siker Miskolcon

A keleti rivális DVTK Jegesmedvék otthonában vendégeskedett az Erste Liga vasárnapi játéknapján a DEAC. A szépen játszó debreceniek eljesen megérdemelt, 4-0-s győzelmet arattak a Miskolci Jégcsarnokban – írja a az egyetemisták honlapja, ahol a teljes tudosítás elolvasható.

