Sima siker Miskolcon
Csodás sikert könyvelhetett el a DEAC jégkorongcsapata, mely 4-0-ra diadalmaskodott a Miskolci Jégcsarnokban.
Forrás: DEAC
Fotó: Nagy Gabor Sandor
A keleti rivális DVTK Jegesmedvék otthonában vendégeskedett az Erste Liga vasárnapi játéknapján a DEAC. A szépen játszó debreceniek eljesen megérdemelt, 4-0-s győzelmet arattak a Miskolci Jégcsarnokban – írja a az egyetemisták honlapja, ahol a teljes tudosítás elolvasható.
