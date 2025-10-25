október 25., szombat

Jégkorong

1 órája

Nüanszokon múlott a DEAC győzelme

Álomszerűen kezdte pénteki vendégjátékát a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában a DEAC. Usztyinenko, Mozer és a friss igazolás Varttinen góljaival már a 10. percben 3-0-ra vezettek a fekete-fehérek. A hazaiak még a harmad végén szépítettek, Krutovnak hála azonban ismét előnyben vonulhattak pihenőre a debreceniek (3-4). Rögtön a záró felvonás elején újfent egalizált a BJA, de az 55. percben Kulesov is betalált, ezzel 5-4-re ment a DEAC. A hajrában jött a fekete leves, Honejsek másodpercekkel a vége előtt 5-5-re módosította az állást. A hosszabbításban nem esett gól, következett a szétlövés. A Debreceni Egyetem gárdájából csak Mozer tudott pontos lenni, a riválistól ellenben Novotny és Razumnyak is túljárt Szeles eszén, ezzel eldöntve a meccset. 6-5-re nyertek a fővárosiak, akik két pontot tudtak otthon tartani, a DEAC egy egységgel gazdagodott – írta a deac.hu. 

Vaszjunyin Artyom nyilatkozatát itt olvashatják. 

 

