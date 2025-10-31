1 órája
DEAC: Sorsoltak a Magyar Kupában; újabb meccs jön!
Következik a Brassó. A DEAC hamarosan a UTE fiataljai ellen is játszhat.
Fotó: Istvan Derencsenyi
A Corona Brasov csapata ellen vívja következő mérkőzését az Erste Ligában a DEAC, az erdélyi gárda november 2-án, vasárnap 18.30-tól látogat majd a Debreceni Jégcsarnokba. A felek október 10-én már találkoztak, akkor szoros meccsen a Brassó tudott nyerni 3-2-re, áll a deac.hu-n.
DEAC vs. Brassó
A fekete-fehérek legutóbb múlt pénteken meccseltek, szétlövésben maradtak alul 6-5-re a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában. Strenk Hunor együttese ma is jégre lép, méghozzá az UTE vendégeként. A DEAC 12 találkozót vívott eddig, jelenleg 16 ponttal az ötödik helyen áll a tabellán.
– Azt hiszem, jót tett a csapatnak, hogy lazább hetünk van, a fizikai és taktikai felkészültségünkön is dolgoztunk, úgy gondolom, sikerült erősebbé válnunk. A Brassó ellen sem lehet más a célunk, mint a győzelem, kellenek a pontok, hogy minél feljebb kerüljünk a tabellán – mondta elöljáróban Tarasz Jeliszejev, a DEAC orosz védője, aki a tervezettnél később, csak szezon közben érkezett meg Debrecenbe.
Izgatottan vártam, hogy csatlakozzak a többiekhez, örülök, hogy részese lehetek a csapatnak, remekül érzem magam, visszanyertem a formámat és arra törekszem, hogy minél jobb teljesítménnyel segítsem az együttesünket
– fogalmazott a hokis.
A Corona Brasov a napokban bejelentette Nick Wong leigazolását. A 24 éves kanadai, de román állampolgársággal is rendelkező csatár több szezonon keresztül hazája egyetemi bajnokságában edződött, majd a 2024/25-ös idényben aláírt az ECHL-es Atlanta Gladiatorshoz.
A vasárnapi mérkőzés a halloween jegyében zajlik majd, a jelmezben, vagy alkalomhoz illő kiegészítőben érkező szurkolók dedikált ajándékot kaphatnak.
Erste Liga – alapszakasz
- Vasárnap, 18.30: DEAC–Corona Brasov
Debreceni Jégcsarnok
Sorsoltak a Magyar Kupában
Az Officium Magyar Kupa harmadik fordulójába bekapcsolódik a DEAC jégkorongcsapata is. A sorsolás során eldőlt, hogy az UTE Jégkorong Akadémiával játszunk a továbbjutásért. Az első mérkőzést idegenben vívjuk november 18-án, a visszavágót november 25-én, 18:30-tól rendezik a Debreceni Jégcsarnokban.
A továbbjutó csapatokra még egy párharc vár, a negyeddöntős meccseket december 17-én és január 6-án játsszák majd le. A két győztes a négyes döntőbe jut, amelynek automatikusan tagja a két ICEHL-es együttes, a címvédő FTC-Telekom, valamint a Hydro Fehérvár AV19. A Final Fourt – amelynek helyszínéről később születik döntés – január 31-én és február 1-jén rendezik, ezúttal szombaton és vasárnap, a februári nemzetközi szünet előtt.
Officium Magyar Kupa 3. forduló párosítások:
- DVTK Jegesmedvék–Lehel HC
- Újpesti JA–DEAC
- Dunaújvárosi Acélbikák–BJAHC
- FEHA19–UTE
Micsoda? Nem hiszed el, milyen hotelben lakik a DVSC megbukott edzője!
Itt vannak az új tulajok? Nézd, kiket fotóztunk a Nagyerdei Stadionban!