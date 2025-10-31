október 31., péntek

Farkas névnap

15°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

1 órája

DEAC: Sorsoltak a Magyar Kupában; újabb meccs jön!

Címkék#DEAC#BJAHC FEHA19#Officium Magyar Kupa#Újpest FC

Következik a Brassó. A DEAC hamarosan a UTE fiataljai ellen is játszhat.

Haon.hu
DEAC: Sorsoltak a Magyar Kupában; újabb meccs jön!

Fotó: Istvan Derencsenyi

A Corona Brasov csapata ellen vívja következő mérkőzését az Erste Ligában a DEAC, az erdélyi gárda november 2-án, vasárnap 18.30-tól látogat majd a Debreceni Jégcsarnokba. A felek október 10-én már találkoztak, akkor szoros meccsen a Brassó tudott nyerni 3-2-re, áll a deac.hu-n.

DEAC,
A Brassóval játszik a DEAC. Fotó: DEAC-archív.

DEAC vs. Brassó 

A fekete-fehérek legutóbb múlt pénteken meccseltek, szétlövésben maradtak alul 6-5-re a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában. Strenk Hunor együttese ma is jégre lép, méghozzá az UTE vendégeként. A DEAC 12 találkozót vívott eddig, jelenleg 16 ponttal az ötödik helyen áll a tabellán.

– Azt hiszem, jót tett a csapatnak, hogy lazább hetünk van, a fizikai és taktikai felkészültségünkön is dolgoztunk, úgy gondolom, sikerült erősebbé válnunk. A Brassó ellen sem lehet más a célunk, mint a győzelem, kellenek a pontok, hogy minél feljebb kerüljünk a tabellán – mondta elöljáróban Tarasz Jeliszejev, a DEAC orosz védője, aki a tervezettnél később, csak szezon közben érkezett meg Debrecenbe. 

Izgatottan vártam, hogy csatlakozzak a többiekhez, örülök, hogy részese lehetek a csapatnak, remekül érzem magam, visszanyertem a formámat és arra törekszem, hogy minél jobb teljesítménnyel segítsem az együttesünket

– fogalmazott a hokis.

A Corona Brasov a napokban bejelentette Nick Wong leigazolását. A 24 éves kanadai, de román állampolgársággal is rendelkező csatár több szezonon keresztül hazája egyetemi bajnokságában edződött, majd a 2024/25-ös idényben aláírt az ECHL-es Atlanta Gladiatorshoz.

A vasárnapi mérkőzés a halloween jegyében zajlik majd, a jelmezben, vagy alkalomhoz illő kiegészítőben érkező szurkolók dedikált ajándékot kaphatnak.

Erste Liga – alapszakasz

  • Vasárnap, 18.30: DEAC–Corona Brasov

Debreceni Jégcsarnok

Sorsoltak a Magyar Kupában

Az Officium Magyar Kupa harmadik fordulójába bekapcsolódik a DEAC jégkorongcsapata is. A sorsolás során eldőlt, hogy az UTE Jégkorong Akadémiával játszunk a továbbjutásért. Az első mérkőzést idegenben vívjuk november 18-án, a visszavágót november 25-én, 18:30-tól rendezik a Debreceni Jégcsarnokban.

A továbbjutó csapatokra még egy párharc vár, a negyeddöntős meccseket december 17-én és január 6-án játsszák majd le. A két győztes a négyes döntőbe jut, amelynek automatikusan tagja a két ICEHL-es együttes, a címvédő FTC-Telekom, valamint a Hydro Fehérvár AV19. A Final Fourt – amelynek helyszínéről később születik döntés – január 31-én és február 1-jén rendezik, ezúttal szombaton és vasárnap, a februári nemzetközi szünet előtt.

Officium Magyar Kupa 3. forduló párosítások:

  • DVTK Jegesmedvék–Lehel HC
  • Újpesti JA–DEAC
  • Dunaújvárosi Acélbikák–BJAHC
  • FEHA19–UTE

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu