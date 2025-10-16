október 16., csütörtök

2 órája

Közvetlen rivális érkezik Debrecenbe

A szeptemberi edzőmeccs után élesben is megmérkőzik Tokaji Viktor alakulatával a DEAC.

Az Erste Liga tabellájának ötödik helyezett csapata, a FEHA19 látogat a Debreceni Jégcsarnokba pénteken.

Forrás: DEAC-archív

Az Erste Liga tabellájának ötödik helyezett csapata, a FEHA19 látogat a Debreceni Jégcsarnokba pénteken 18.30-tól. A fehérváriak eddigi kilenc meccsükből négyet megnyertek, négyszer alulmaradtak, egyszer pedig hosszabbításban szenvedtek vereséget, 13 pontot szerezve ezzel. Legutóbb 5-4-re kaptak ki az UTE otthonában. A Debreceni Egyetem alakulata 9 egységgel a hatodik a pontvadászatban, múlt vasárnap, Csíkszeredán szétlövés után 4-3-ra veszítettek – írja a DEAC honlapja.

Erste Liga- alapszakasz
Péntek 18.30: DEAC-FEHA19
Debreceni Jégcsarnok

 

