Végül góllá érett a DEAC-fölény

Első sikerét üldözte hazai pályán a DEAC jégkorongcsapata az Erste Liga pénteki fordulójában péntek este. Ezúttal is szépen megteltek a Debreceni Jégcsarnok lelátói, és a kilátogató nézők azt láthatták, hogy az egyetemisták végig űzték-hajtották a sérüésektől tizedelt fehérváriakat, de a remeül védő Csibi sok szép védést bemutatva sokáig tartotta a döntetlen , ám végül Szita okos megoldásánál – beletette az ütőjét egy lövésbe – már ő is tehetetlen volt. A teljes mérkőzés tudósítását ide kattintva olvashatják.

