Jégkorong

15 perce

Végül góllá érett a DEAC-fölény

Szita Donát gólja döntötte el a találkozót.

Haon.hu
Végül góllá érett a DEAC-fölény

Küzdelmes mérkőzésen nyert a DEAC

Forrás: Katona Ákos

Első sikerét üldözte hazai pályán a DEAC jégkorongcsapata az Erste Liga pénteki fordulójában péntek este. Ezúttal is szépen megteltek a Debreceni Jégcsarnok lelátói, és a kilátogató nézők azt láthatták, hogy az egyetemisták végig űzték-hajtották a sérüésektől tizedelt fehérváriakat, de a remeül védő Csibi sok szép védést bemutatva sokáig tartotta a döntetlen , ám végül Szita okos megoldásánál – beletette az ütőjét egy lövésbe – már ő is tehetetlen volt. A teljes mérkőzés tudósítását ide kattintva olvashatják.

Erste Liga – alapszakasz
DEAC-FEHA19 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)
Gól: Szita (47.)

DEAC-FEHA jégkorong-mérkőzés

Fotók: Katona Ákos

 

