15 perce
Végül góllá érett a DEAC-fölény
Szita Donát gólja döntötte el a találkozót.
Küzdelmes mérkőzésen nyert a DEAC
Forrás: Katona Ákos
Első sikerét üldözte hazai pályán a DEAC jégkorongcsapata az Erste Liga pénteki fordulójában péntek este. Ezúttal is szépen megteltek a Debreceni Jégcsarnok lelátói, és a kilátogató nézők azt láthatták, hogy az egyetemisták végig űzték-hajtották a sérüésektől tizedelt fehérváriakat, de a remeül védő Csibi sok szép védést bemutatva sokáig tartotta a döntetlen , ám végül Szita okos megoldásánál – beletette az ütőjét egy lövésbe – már ő is tehetetlen volt. A teljes mérkőzés tudósítását ide kattintva olvashatják.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
|Erste Liga – alapszakasz
DEAC-FEHA19 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)
Gól: Szita (47.)
DEAC-FEHA jégkorong-mérkőzésFotók: Katona Ákos