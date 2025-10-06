október 6., hétfő

Jégkorong

1 órája

Végre úgy játszottak, ahogy tudnak

Címkék#jégkorongcsapat#Erste Liga#DEAC#DAB#Dunaújvárosi Acélbika

Galoha három, Mozer és Senfeld két-két gólt ütött a debreceneiknél.

Haon.hu
Végre úgy játszottak, ahogy tudnak

Kétgólos hátrányból felállva aratott győzelmet a DEAC jégkorongcsapata

Forrás: DEAC

Kétgólos hátrányból felállva aratott csodás, 7-2-es győzelmet a DEAC jégkorongcsapata a Dunaújváros ellen az Erste Liga vasárnapi fordulójában, amivel fontos három pontot szerzett, ráadásul visszavágott a DAB-nak a nyitányon elszenvedett vereségért – írta az egyetemi gárda honlapja.

Erste Liga – alapszakasz
Dunaújvárosi Acélbikák-DEAC 2-7 (2-0, 0-5, 0-2)
Gól: Djumic, Yarulin, illetve Mozer (2), Galoha (3), Senfeld (2)

A mérkőzésről szóló teljes tudósítás ide kattintva olvasható.

 

