Végre úgy játszottak, ahogy tudnak

Kétgólos hátrányból felállva aratott csodás, 7-2-es győzelmet a DEAC jégkorongcsapata a Dunaújváros ellen az Erste Liga vasárnapi fordulójában, amivel fontos három pontot szerzett, ráadásul visszavágott a DAB-nak a nyitányon elszenvedett vereségért – írta az egyetemi gárda honlapja.

Erste Liga – alapszakasz

Dunaújvárosi Acélbikák-DEAC 2-7 (2-0, 0-5, 0-2)

Gól: Djumic, Yarulin, illetve Mozer (2), Galoha (3), Senfeld (2)

