Jégkorong
1 órája
Végre úgy játszottak, ahogy tudnak
Galoha három, Mozer és Senfeld két-két gólt ütött a debreceneiknél.
Kétgólos hátrányból felállva aratott győzelmet a DEAC jégkorongcsapata
Forrás: DEAC
Kétgólos hátrányból felállva aratott csodás, 7-2-es győzelmet a DEAC jégkorongcsapata a Dunaújváros ellen az Erste Liga vasárnapi fordulójában, amivel fontos három pontot szerzett, ráadásul visszavágott a DAB-nak a nyitányon elszenvedett vereségért – írta az egyetemi gárda honlapja.
|Erste Liga – alapszakasz
Dunaújvárosi Acélbikák-DEAC 2-7 (2-0, 0-5, 0-2)
Gól: Djumic, Yarulin, illetve Mozer (2), Galoha (3), Senfeld (2)
A mérkőzésről szóló teljes tudósítás ide kattintva olvasható.
2025.10.04. 21:27
Nem volt elég Dzsudzsák Balázs villanása, nem bírt a Győrrel a Loki - fotókkal
