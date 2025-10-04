Jégkorong
4 órája
Elvitték a csíkiak a pontokat a Jégcsarnokból
A középső harmad eldöntötte a mérkőzést kimenetelét.
Hiába a sok helyzet, ismét pont nélkül maradt a DEAC jégkorongcsapata
Forrás: DEAC
Fotó: Istvan Derencsenyi
Hiába a sok helyzet, ismét pont nélkül maradt a DEAC jégkorongcsapata, mely 3-1-re maradt alul Kevin Conastantine tanítványaival szemben a Debreceni Jégcsarnokban péntek este – írja a gárda hivatalos oldala, ahol az összecsapás részletes tudósítása is elolvasható.
|Erste Liga – alapszakasz
DEAC-SC Csíkszereda 1-3 (0-0, 0-3, 1-0)
Gól: Szita, illetve Péter, Ahola, Machala
