Jégkorong

4 órája

Elvitték a csíkiak a pontokat a Jégcsarnokból

Címkék#jégkorongcsapat#DEAC#SC Csíkszereda

A középső harmad eldöntötte a mérkőzést kimenetelét.

Haon.hu
Elvitték a csíkiak a pontokat a Jégcsarnokból

Hiába a sok helyzet, ismét pont nélkül maradt a DEAC jégkorongcsapata

Forrás: DEAC

Fotó: Istvan Derencsenyi

Hiába a sok helyzet, ismét pont nélkül maradt a DEAC jégkorongcsapata, mely 3-1-re maradt alul Kevin Conastantine tanítványaival szemben a Debreceni Jégcsarnokban péntek este – írja a gárda hivatalos oldala, ahol az összecsapás részletes tudósítása is elolvasható.

Erste Liga – alapszakasz
DEAC-SC Csíkszereda 1-3 (0-0, 0-3, 1-0)
Gól: Szita, illetve Péter, Ahola, Machala

 

