Ezek a meccsek jönnek a DEAC számára

Erdélyi túra vár a DEAC jégkorongcsapatára az előttünk álló Erste Liga-hétvégén. Pénteken Brassóban, majd vasárnap Csíkszeredán lesz jelenésük a debrecenieknek. A jelenlegi állás szerint a Corona Brasov gárdája tizenkét ponttal a tabella második helyén áll, a Debreceni Egyetem együttese pedig nyolc egységgel a hetedik.

A DEAC legutóbbi meccsén végre megtört a jég, 7–2-re verték a fekete-fehérek a Dunaújvárosi Acélbikákat. A sikerből két góllal vette ki a részét Jevgenyij Mozer. – Szeretnénk megismételni ugyanazt a fegyelmet és tempót, amit mutattunk a DAB ellen és arra kell építenünk. Kemény és gyors meccsek várnak ránk, nem bonyolíthatjuk túl a játékunkat, a védekezésünknek sziklaszilárdnak kell lennie, muszáj lesz figyelni a szabálytalanságokra, ha lehet, kimaradni belőlük, a helyzeteinket pedig be kell lőni. Ha ezeket meg tudjuk tenni, meglesz az eredmény – fogalmazott a deac.hu-nak az orosz támadó.