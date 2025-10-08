október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

2 órája

Ezek a meccsek jönnek a DEAC számára

Címkék#jégkorongcsapat#Debreceni Egyetem#DEAC#Csíkszereda

Erdélyi túra vár a DEAC jégkorongcsapatára az előttünk álló Erste Liga-hétvégén. Pénteken Brassóban, majd vasárnap Csíkszeredán lesz jelenésük a debrecenieknek. A jelenlegi állás szerint a Corona Brasov gárdája tizenkét ponttal a tabella második helyén áll, a Debreceni Egyetem együttese pedig nyolc egységgel a hetedik.

A DEAC legutóbbi meccsén végre megtört a jég, 7–2-re verték a fekete-fehérek a Dunaújvárosi Acélbikákat. A sikerből két góllal vette ki a részét Jevgenyij Mozer. – Szeretnénk megismételni ugyanazt a fegyelmet és tempót, amit mutattunk a DAB ellen és arra kell építenünk. Kemény és gyors meccsek várnak ránk, nem bonyolíthatjuk túl a játékunkat, a védekezésünknek sziklaszilárdnak kell lennie, muszáj lesz figyelni a szabálytalanságokra, ha lehet, kimaradni belőlük, a helyzeteinket pedig be kell lőni. Ha ezeket meg tudjuk tenni, meglesz az eredmény – fogalmazott a deac.hu-nak az orosz támadó.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu