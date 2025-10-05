október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

4 órája

DEAC: a nehéz pillanatok csak megerősítik a csapatot

Címkék#jégkorongcsapat#DEAC#DAB#Csíkszereda#Berta Ákos

Berta Ákos szerint nem kérdés, hogy a győzelemért indul harcba a DEAC vasárnap a DAB ellen.

Haon.hu
DEAC: a nehéz pillanatok csak megerősítik a csapatot

Berta Ákos szerint nem kérdés, hogy a győzelemért indul harcba a DEAC vasárnap a DAB ellen.

Forrás: DEAC

Fotó: Istvan Derencsenyi

Pont nélkül maradt a DEAC jégkorongcsapata pénteken a Csíkszereda ellen az Erste Ligában. Jól kezdte a meccset a Debreceni Jégcsarnokban a hazai egylet, mely sorra alakította ki a helyzeteket, azonban a gól nem jött össze. A második harmadban azellenfél kihasználta a hazai kiállításokat és 3–0-ra elhúzott. Az utolsó játékrész elején Szita gyors gólja után úgy tűnt, még van remény, azonban a további találatok elmaradtak, 3–1-re nyert a Szereda.

– Úgy gondoljuk, hogy az ilyen nehéz pillanatok csak megerősítik a csapatot, vasárnap 14.30-tól újabb találkozó vár ránk, meg kell szereznünk a három pontot – mondta a DEAC másodedzője, Berta Ákos a klub honlapján, ahol a teljes nyilatkozata elolvasható. Az Erste Liga vasárnapi játéknapján a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában, az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban vendégszerepelnek Vaszjunyin Artyom tanítványai.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu