DEAC: a nehéz pillanatok csak megerősítik a csapatot

Pont nélkül maradt a DEAC jégkorongcsapata pénteken a Csíkszereda ellen az Erste Ligában. Jól kezdte a meccset a Debreceni Jégcsarnokban a hazai egylet, mely sorra alakította ki a helyzeteket, azonban a gól nem jött össze. A második harmadban azellenfél kihasználta a hazai kiállításokat és 3–0-ra elhúzott. Az utolsó játékrész elején Szita gyors gólja után úgy tűnt, még van remény, azonban a további találatok elmaradtak, 3–1-re nyert a Szereda.

– Úgy gondoljuk, hogy az ilyen nehéz pillanatok csak megerősítik a csapatot, vasárnap 14.30-tól újabb találkozó vár ránk, meg kell szereznünk a három pontot – mondta a DEAC másodedzője, Berta Ákos a klub honlapján, ahol a teljes nyilatkozata elolvasható. Az Erste Liga vasárnapi játéknapján a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában, az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban vendégszerepelnek Vaszjunyin Artyom tanítványai.