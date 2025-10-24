DEAC: Pályán a női futsalosok is

– Újabb rangadója lesz a DEAC női futsalcsapatának az NB I-ben. Játékosaink az előző idényben bronzérmes Tolnát verték 5-2-re az ötödik fordulóban, szombaton 15 órától pedig azt a TFSE-t fogadják a DESOK-ban, amelyet a legutóbbi szezonban a bajnokság és a Magyar Kupa döntőjében is legyőzték. A cívisvárosiak és a budapestiek idén is remek teljesítményt nyújtanak az élvonalban, öt kört követően mindkét gárda hibátlan mérleggel rendelkezik. Abból a szempontból is érdekesnek ígérkezik a mérkőzés, hogy a DEAC lőtte eddig a legtöbb gólt (harmincötöt), míg a TFSE védelme a legstabilabb (csak négyszer vették be a kapuját) – írta a deac.hu.

