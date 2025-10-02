1 órája
Ezek a DEAC-játékosok kaptak meghívót a válogatottba
A Debreceni Egyetem alakulatának két tagja, Gáll Zsófia és Bálint Regina pályafutása során először kapott meghívót.
Ezen a héten szünetel a női futsal NB I., ugyanis péntektől vasárnapig a magyar válogatott tagjaira összetartás vár Telkiben. Ahogy azt már megszokhattuk, a keret nagy részét a DEAC adja. Frank Tamás szövetségi kapitány ezúttal Krascsenics Csillának, Nagy Anikónak, Hardon Ritának, Horváth Viktóriának, Gáll Zsófiának és Bálint Reginának postázott meghívót. A hatosból Bálint és Gáll is először teheti le a névjegyét a nemzeti együttesben – áll a debreceni klub honlapján.
A válogatott pályaedzője, Quirikó Vivien elmondta, hogy főleg edzések és videózások szerepelnek a programban. A DEAC trénere hozzátette, a tervek szerint egy felkészülési meccsen is bizonyíthatnak majd a játékosok.
