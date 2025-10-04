Futsal
1 órája
A második félidőben döntötték el a meccset a debreceniek
A DEAC megszerezte a három pontot a Magyar Futsal Akadémia elleni hazai összecsapáson.
Forrás: DEAC
A DEAC férfi futsalcsapata esélyesként várhatta a Magyar Futsal Akadémia elleni NB I.-es bajnokit pénteken, és ha talán a vártnál nehezebben, de 2-1-es siekrének köszönhetően hozta is a papírformát. A debreceniek legközelebb jövő pénteken az Aramis csarnokában lépnek pályára – írja a gárda honlapja, ahol a részletes tudósítás elolvasható.
|NB I. 8. forduló
DEAC-Magyar Futsal Akadémia 2-1 (0-0)
DESOK, vezette: Balla Levente, asszisztensek: Goneth Béla, Somogyi-Kiss Petra.
Gólszerzők: Tóth A. (30.), Szabó Á. (34.), ill. Papp (35.)
A DEAC összeállítása: Faragó Á. – Tóth A., Lévai, Győri, Szabó Á. Cserék: Vincze, Faragó L., Szabó S., Balázsi, Erdei K., Vass, Karacs Deli, Ricardo, Urr. Vezetőedző: Tihanyi Csaba.
