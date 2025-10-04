A második félidőben döntötték el a meccset a debreceniek

A DEAC férfi futsalcsapata esélyesként várhatta a Magyar Futsal Akadémia elleni NB I.-es bajnokit pénteken, és ha talán a vártnál nehezebben, de 2-1-es siekrének köszönhetően hozta is a papírformát. A debreceniek legközelebb jövő pénteken az Aramis csarnokában lépnek pályára – írja a gárda honlapja, ahol a részletes tudósítás elolvasható.

