A tabella élén a DEAC frizbisei

Célegyenesébe fordult az idei NB I.-es frizbibajnokság. A listavezető DEAC csapatára még három mérkőzés vár. Oláh Ádám vezetőedző így foglalta össze a várakozásait. – Nagyon büszke vagyok a csapat eddigi teljesítményére, a Lionz ellen is nagyon magabiztos játékot produkáltunk. Nem lesz könnyű azonban az előttünk álló három forduló, hisz a hétvégén a velünk azonos pontszámmal álló OUT látogat hozzánk, és meg kell mérkőznünk a Sportszigettel is, majd október végén a versenysorozatot az Up&Fly ellen fejezzük be Győrben – fogalmazott a szakvezető a gárda honlapján.

