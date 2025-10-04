október 4., szombat

Frizbi

A tabella élén a DEAC frizbisei

A DEAC frizbicsapta a Fehérvár Lionz idegenbeli legyőzésével átvette a vezetést a bajnokságban.

A tabella élén a DEAC frizbisei

Forrás: DEAC

Célegyenesébe fordult az idei NB I.-es frizbibajnokság. A listavezető DEAC csapatára még három mérkőzés vár. Oláh Ádám vezetőedző így foglalta össze a várakozásait. – Nagyon büszke vagyok a csapat eddigi teljesítményére, a Lionz ellen is nagyon magabiztos játékot produkáltunk. Nem lesz könnyű azonban az előttünk álló három forduló, hisz a hétvégén a velünk azonos pontszámmal álló OUT látogat hozzánk, és meg kell mérkőznünk a Sportszigettel is, majd október végén a versenysorozatot az Up&Fly ellen fejezzük be Győrben – fogalmazott a szakvezető a gárda honlapján.

A két hazai mérkőzésre a belépés ingyenes. 

DEAC–OUT: szombat 14:00: Böszörményi úti Sportcampus füves labdarúgópálya

DEAC–Sportsziget SE: vasárnap 15:00: Vezér utcai műfüves labdarúgópálya

 

