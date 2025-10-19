DEAC: jöhet a bajnokság

A DEAC röplabdacsapata szerdán a Pénzügyőr otthonában lejátszotta utolsó edzőmeccsét a TippmixPro Férfi NB I. Extraliga rajtja előtt. Hétfőn már nem “babra megy a játék”, ugyanis elkezdődik az élvonal, az első fordulóban egy miskolci túra vár az egyetemistákra, akiknek a keretében akadtak változások a nyáron: Hubert Lasecki, Bán Viktor, Kun Benedek és Lescay távozott, míg érkezési oldalon Óhidi Richárd, Török Zsombor és Ivan Tassev neve szerepel.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

– Úgy érzem, az új játékosok jól illeszkednek a csapatunkba, hiszen ambiciózusak és jó szellemiségűek. Szerintem Zsombor megfelelően tudja majd pótolni Bán Viktort. Ivan nagyon képzett röplabdázó, és Ricsit is csak dicsérni tudom – jelentette ki Fodor Antal vezetőedző a klub honlapján, ahol a teljes beharangozó elolvasható.