Zalaegerszegen folytatja a Tippmix Férfi NB I. A küzdelmeit a DEAC kosárlabdacsapata.

Az első idegenbeli sikerére hajt a DEAC

Nagyszerű csapatjátékkal és parádés dobóteljesítménnyel szerezte meg szezonbeli első győzelmét a DEAC múlt héten.

Forrás: DEAC-archív

Az elmúlt héten nagyszerű csapatjátékkal és parádés dobóteljesítménnyel megszerezte szezonbeli első győzelmét a DEAC az első osztályú kosárlabda-bajnokságban. Mócsán Bálinték végig uralták a Körmend elleni találkozót, a nem mindennapi teljesítmények számító 17 bedobott hárompontosnak köszönhetően pedig végül a vártnál jóval könnyebben szerezték meg a hőn áhított első győzelmet a 2025/26-os kiírásban.

Túl sok idejük azonban nincs az ünneplésre a fehér-feketéknek, hiszen folytatódik a brutálisan nehéz októberi menet: a hónap második felében a tavaly a négy közé jutó Zalaegerszeg látogatnak.  A szombaton 18 órától kezdődő összecsapáson a ZTE első hazai, míg Pethő Ákos alakulata első idegenbeli sikerére hajt – írja a DEAC honlapja, ahol a teljes beharangozó elolvasható.

 

