Futsal

2 órája

Érvényesítené a papírformát a DEAC

Az aktuális pozíciókat figyelve a többség hazai sikert várhat az összecsapáson.

Haon.hu
Szabó Ábel fehérben

Forrás: DEAC

Pénteken jön a nyolcadik forduló a férfi futsal NB I.-ben. A játéknap nyitómeccsén a Magyar Futsal Akadémiát fogadja a DEAC 18.30-tól a DESOK-ban. Az MFA jelenleg az utolsó előtti, míg mi ötödik helyén állunk a tabellán. Az aktuális pozíciókat figyelve a többség hazai sikert várhat a pénteki összecsapáson.

– Ugyan papíron valóban mi vagyunk az esélyesebbek, de ezt érvényesítenünk kell. Nem hiszem, hogy könnyű dolgunk lesz, ennek ellenére bármi áron meg akarjuk szerezni a három pontot– mondta Szabó Ábel a gárda honlapjának, ahol a teljes nyialtkozat elolvasható.

NB I 8. forduló
DEAC-Magyar Futsal Akadémia
Péntek 18.30, DESOK

 

