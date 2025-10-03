Érvényesítené a papírformát a DEAC

Pénteken jön a nyolcadik forduló a férfi futsal NB I.-ben. A játéknap nyitómeccsén a Magyar Futsal Akadémiát fogadja a DEAC 18.30-tól a DESOK-ban. Az MFA jelenleg az utolsó előtti, míg mi ötödik helyén állunk a tabellán. Az aktuális pozíciókat figyelve a többség hazai sikert várhat a pénteki összecsapáson.

– Ugyan papíron valóban mi vagyunk az esélyesebbek, de ezt érvényesítenünk kell. Nem hiszem, hogy könnyű dolgunk lesz, ennek ellenére bármi áron meg akarjuk szerezni a három pontot– mondta Szabó Ábel a gárda honlapjának, ahol a teljes nyialtkozat elolvasható.