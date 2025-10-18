30 perce
DEAC: Ezt kell folytatni a DVTK ellen
Szeles Martinék azon lesznek, hogy vasárnap is győztesen hagyják el a pályát.
Szeles Martin
Kiélezett csatát vívott a DEAC jégkorongcsapata pénteken a FEHA19 ellen. Vaszjunyin Artyom alakulata ismét számos helyzetet alakított ki, melyek közül egyet sikerült pontosan befejezniük, Szita Donát 47. percben szerzett találata döntötte el a meccset. – Nagyon kellett már a csapatnak ez a hazai győzelem, mert eddig nem sikerültek úgy a meccsek, ahogy akartuk. Minden kapusnak jót tesz, ha kapott gól nélkül hoz le egy meccset, nekem ez most összejött, de ebben sokat segítettek a társaim, elképesztően sokat blokkoltak, takarítottak a kapu előtt, igazi csapatmunka volt. Ugyanezt az utat szeretnénk folytatni vasárnap, a DVTK ellen – értékelt a DEAC kapusa, Szeles Martin, a klub honlapján, ahol a teljes nyilatkozat elolvasható. A hét utolsó napján a Miskolci Jégcsarnokba látogatnak a debreceniek.
|Erste Liga – alapszakasz
Vasárnap 18 óra: DVTK Jegesmedvék-DEAC
Miskolci Jégcsarnok
