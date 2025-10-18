október 18., szombat

Jégkorong

30 perce

DEAC: Ezt kell folytatni a DVTK ellen

Címkék#jégkorongcsapat#Szeles Martin#DEAC jégkorong

Szeles Martinék azon lesznek, hogy vasárnap is győztesen hagyják el a pályát.

Haon.hu
DEAC: Ezt kell folytatni a DVTK ellen

Szeles Martin

Forrás: Katona Ákos

Kiélezett csatát vívott a DEAC jégkorongcsapata pénteken a FEHA19 ellen. Vaszjunyin Artyom alakulata ismét számos helyzetet alakított ki, melyek közül egyet sikerült pontosan befejezniük, Szita Donát 47. percben szerzett találata döntötte el a meccset. – Nagyon kellett már a csapatnak ez a hazai győzelem, mert eddig nem sikerültek úgy a meccsek, ahogy akartuk. Minden kapusnak jót tesz, ha kapott gól nélkül hoz le egy meccset, nekem ez most összejött, de ebben sokat segítettek a társaim, elképesztően sokat blokkoltak, takarítottak a kapu előtt, igazi csapatmunka volt. Ugyanezt az utat szeretnénk folytatni vasárnap, a DVTK ellen – értékelt a DEAC kapusa, Szeles Martin, a klub honlapján, ahol a teljes nyilatkozat elolvasható. A hét utolsó napján a Miskolci Jégcsarnokba látogatnak a debreceniek.

DEAC-FEHA jégkorong-mérkőzés

Fotók: Katona Ákos
Erste Liga – alapszakasz
Vasárnap 18 óra: DVTK Jegesmedvék-DEAC
Miskolci Jégcsarnok

 

