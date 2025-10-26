Sima Falco-siker a DEAC ellen

A zalaegerszegi bravúrgyőzelmet követően ezúttal esélye sem volt a DEAC kosárlabdacsapatának idegenben, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely az egész mérkőzésen fölényben játszott, s végül magabiztos 99-62 arányú sikert aratott – írta a deac.hu.

Két győzelem után egy nehéz idegenbeli megmérettetés várt a Debreceni Egyetem együttesére, hiszen az elmúlt évek sikercsapata, a Falco látta őket vendégül. Tyus triplájával indult az összecsapás, de Wojcik révén a hazaiak is hamar megkezdték a pontgyártást, sőt, Belo és Váradi kosaraival már a vezetést is átvették. Tanoh Dez leindítása után pedig a negyed végére kialakult az addigi legnagyobb különbség (25-13).

A DEAC végül 99–62-re kikapott, a teljes tudósítást ide kattintva olvashatja.