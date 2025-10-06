október 6., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Szép siker az Eger ellen

Fekete Vince duplázott a debrecenieknél.

Haon.hu
Szép siker az Eger ellen

Fekete Tivadar duplázott

Forrás: DEAC

Fotó: Istvan Derencsenyi

Az Eger csapata látogatott vasárnap a Dóczy utcai sportcampusra, ahol a klub meleg teával várta a szurkolókat.  A labdarúgó-szakosztály az egykori játékosok számára létrehozta a DEAC legendák csoportot, ebből az alkalomból a mérkőzésen az 1972-ben NB II.-ben szereplő gárda kapitányai, Bencze Sándor és Csapó Kálmán végezték el a kezdőrúgást. Az egyetemisták végig kazükben tartották a találkozót, és Fekete Vince duplájával magabiztosan győztek.

NB III. Északkeleti csoport, 10. forduló
DEAC-Eger SE 2-0 (1-0)
DEAC: Ratku R. – Lakatos B., Ujvárosi Á., Vincze Á. – Jankelic I., Sándor T., Kelemen Zs. (Nagy A., 72.), Soltész J. (Lénárt Gá., 72.), Papp G. B. (Török L. 61.) – Fekete V. (Tar K., 84.), Lénárt Ge. (Tóth D., 61.). Vezetőedző: Urbin Péter.
Gól: Fekete V. (7., 52.)
Kiállítás: Valkay R. (66.)

A teljes tudósítás ide kattintva olvasható.

 

