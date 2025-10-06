Szép siker az Eger ellen

Az Eger csapata látogatott vasárnap a Dóczy utcai sportcampusra, ahol a klub meleg teával várta a szurkolókat. A labdarúgó-szakosztály az egykori játékosok számára létrehozta a DEAC legendák csoportot, ebből az alkalomból a mérkőzésen az 1972-ben NB II.-ben szereplő gárda kapitányai, Bencze Sándor és Csapó Kálmán végezték el a kezdőrúgást. Az egyetemisták végig kazükben tartották a találkozót, és Fekete Vince duplájával magabiztosan győztek.

NB III. Északkeleti csoport, 10. forduló

DEAC-Eger SE 2-0 (1-0)

DEAC: Ratku R. – Lakatos B., Ujvárosi Á., Vincze Á. – Jankelic I., Sándor T., Kelemen Zs. (Nagy A., 72.), Soltész J. (Lénárt Gá., 72.), Papp G. B. (Török L. 61.) – Fekete V. (Tar K., 84.), Lénárt Ge. (Tóth D., 61.). Vezetőedző: Urbin Péter.

Gól: Fekete V. (7., 52.)

Kiállítás: Valkay R. (66.)

A teljes tudósítás ide kattintva olvasható.