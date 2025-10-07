október 7., kedd

Labdarúgás

1 órája

Újra győztek,most ez a legfontosabb

Címkék#DEAC#Eger SE#Fekete Vince

A nyáron igazolt Fekete Vince boldog, hogy két góllal vette ki a részét az Eger elleni sikerből.

Haon.hu
Fekete Vince duplázott

Forrás: DEAC

Szemernyi kétség sem fért hozzá, hogy a DEAC fogja győztesen elhagyni a pályát vasárnap, a Dóczy utcai sportcampuson az Eger SE ellen vívott mérkőzése után – olvasható a debeceniek honlapján. Már az első pillanattól a hazaiak akarata érvényesült, Fekete Vince hetedik percben szerzett találatával pedig a vezetés is hamar összejött. A szünet ismét Fekete volt eredményes, ezzel végérvényesen eldöntve a három pont sorsát. – Szinte végig mi domináltunk, bár nem tudtunk olyan látványos játékkal előrukkoltunk, mint terveztük. De a legfontosabb, hogy újra győztünk, reméljük, minél hosszabb sorozatot tudunk ebből produkálni. Örülök, hogy kétszer is betaláltam, mindig azon vagyok, hogy góllal, gólokkal segítsem a csapatom, bízom benne, a folytatásban is sokszor eredményes tudok lenni – értékelt a 2-0-s siker után a meccs nyerőembere, Fekete Vince.

 

 

