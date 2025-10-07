Megmutatták az akaraterejüket

Bár nem indult jól a DEAC DAB elleni vasárnapi vendégjátéka, a folytatásban átkapcsoltak, és hét gólt rámoltak be a Dunaújvárosi Acélbikáknak, Galoha háromszor, Mozer és Senfeld kétszer-kétszer talált be – 7–2-re nyert a debreceni jégkorongcsapat, mely nagyon fontos három pontot szerzett meg. – Ugyanaz volt az első harmadban, mint az eddigi összes meccsünkön, nem tudtunk betalálni és a semmiből kaptuk a gólokat. Nekünk semmi nem ment be, míg az ellenfél szinte az első lövéséből betalált. Nyilván beszéltünk arról, bárhogy alakul a meccs, nekünk a saját játékunkkal kell foglalkoznunk és örülök, hogy a csapat megmutatta akaraterejét. Nehéz helyzetben vagyunk, semmi nem jön össze úgy, ahogy szeretnénk, de felálltunk 0–2-ről és nagyszerű játékot mutattunk a második és harmadik harmadban – értékelte az összecsapást Vaszjunyin Artyom vezetőedző a klub honlapján. A DEAC-ra legközelebb pénteken a Brassó otthonában folytathatja a pontgyűjtést.