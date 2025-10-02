Ismét pályán a DEAC, jön a Csíkszereda!

Az Erste Liga 2024/25-ös kiírásának ezüstérmese, az SC Csíkszereda látogat pénteken 18.30-tól a Debreceni Jégcsarnokba. – Nem lehet más célunk, mint a győzelem, a sikerhez igazi csapatmunkára lesz szükségünk. Lépésről lépésre haladunk előre együtt, pánik nélkül, mert tudjuk, mire vagyunk képesek és az is bizonyos, hogy jönni fognak a jó eredmények – fogalmazott klubja honlapjának a DEAC rutinos támadóje, Ilja Culigin.

A Debreceni Egyetem jégkorongcsapata legutóbbi mérkőzésén, múlt vasárnap 3–2-re kikapott a DVTK-tól, a Csíkszereda pedig pénteken Brassóban szenvedett 3–2-es vereséget.