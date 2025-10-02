Jégkorong
1 órája
Ismét pályán a DEAC, jön a Csíkszereda!
Az Erste Liga 2024/25-ös kiírásának ezüstérmese, az SC Csíkszereda látogat pénteken 18.30-tól a Debreceni Jégcsarnokba. – Nem lehet más célunk, mint a győzelem, a sikerhez igazi csapatmunkára lesz szükségünk. Lépésről lépésre haladunk előre együtt, pánik nélkül, mert tudjuk, mire vagyunk képesek és az is bizonyos, hogy jönni fognak a jó eredmények – fogalmazott klubja honlapjának a DEAC rutinos támadóje, Ilja Culigin.
A Debreceni Egyetem jégkorongcsapata legutóbbi mérkőzésén, múlt vasárnap 3–2-re kikapott a DVTK-tól, a Csíkszereda pedig pénteken Brassóban szenvedett 3–2-es vereséget.
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
3 órája
Hármas baleset történt az egyik legforgalmasabb Debreceni útszakaszon
Ezt ne hagyja ki!Kézilabda
14 órája
Egy percig sem volt kérdés: magabiztosan győzött a DVSC Schaeffler
Ezt ne hagyja ki!Összefoglaló
4 órája
Téves információk jelentek meg a hulladékszállítás változásairól
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre