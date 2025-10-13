Maratoni hosszúságú meccset játszott a DEAC Csíkszeredán

A Sport Club Csíkszereda vendégeként küzdött a győzelemért a DEAC jégkorongcsapata vasárnap este. Az első harmad nem hozott gólt, a második kétgólos előnyre tettek szert a hazaiak, amit nagy hajrával kiegyenlítettek a debreceniek. A ráadásban nem született találat, következhetett a szétlövés, amelynek a tizedik köre döntött: Vlagyiszlav Kulesov próbálkozása nem ment be, Dolezal viszont lezárta a meccset, a DEAC egy pontot szerzett a Vákár Lajos Műjégpályán –írja az egyetemisták honlapja, ahol a részketes tudósítás elolvasható.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Haon.hu Google News oldalán is!