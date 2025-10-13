október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

2 órája

Maratoni hosszúságú meccset játszott a DEAC Csíkszeredán

Címkék#DEAC Jégkorong Erste Liga#DEAC jégkorong#deac jégkorong#DEAC

A DEAC kétgólos hátrányból mentette a mérkőzést hosszabbításra a hajrában, mely végül büntetőpárbajban dőlt el.

Haon.hu
Maratoni hosszúságú meccset játszott a DEAC Csíkszeredán

A Csíkszereda vendégeként küzdött a győzelemért a DEAC múlt vasárnap .

Forrás: DEAC

A Sport Club Csíkszereda vendégeként küzdött a győzelemért a DEAC jégkorongcsapata vasárnap este. Az első harmad nem hozott gólt, a második kétgólos előnyre tettek szert a hazaiak, amit nagy hajrával kiegyenlítettek a debreceniek. A ráadásban nem született találat, következhetett a szétlövés, amelynek a tizedik köre döntött: Vlagyiszlav Kulesov próbálkozása nem ment be, Dolezal viszont lezárta a meccset, a DEAC egy pontot szerzett a Vákár Lajos Műjégpályán –írja az egyetemisták honlapja, ahol a részketes tudósítás elolvasható.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket az Haon.hu Google News oldalán is!

Erste Liga – alapszakasz
Sport Club Csíkszereda-DEAC 4-3 (0-0, 2-0, 1-3, 0-0, 1-0) – szétlövés után
DEAC: Hetényi (Szeles) – Usztyinyenko, Kiss, Mozer, Galoha, Culigin – Jeliszejev, Bukor, Krutov, Kreisz, Senfeld – Mazsuga, Dobmayer, Szita, Mihalik, Kulesov – Haranghy, Mártonffy, Molnár Z., Simic
Gól: Petryk Reid Andrew, Antal Patrick, Becze Tihamér, Dolezal Zdenek, illetve Kirill Krutov, Ilja Culigin (2)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu