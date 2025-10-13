2 órája
Maratoni hosszúságú meccset játszott a DEAC Csíkszeredán
A DEAC kétgólos hátrányból mentette a mérkőzést hosszabbításra a hajrában, mely végül büntetőpárbajban dőlt el.
A Csíkszereda vendégeként küzdött a győzelemért a DEAC múlt vasárnap .
Forrás: DEAC
A Sport Club Csíkszereda vendégeként küzdött a győzelemért a DEAC jégkorongcsapata vasárnap este. Az első harmad nem hozott gólt, a második kétgólos előnyre tettek szert a hazaiak, amit nagy hajrával kiegyenlítettek a debreceniek. A ráadásban nem született találat, következhetett a szétlövés, amelynek a tizedik köre döntött: Vlagyiszlav Kulesov próbálkozása nem ment be, Dolezal viszont lezárta a meccset, a DEAC egy pontot szerzett a Vákár Lajos Műjégpályán –írja az egyetemisták honlapja, ahol a részketes tudósítás elolvasható.
|Erste Liga – alapszakasz
Sport Club Csíkszereda-DEAC 4-3 (0-0, 2-0, 1-3, 0-0, 1-0) – szétlövés után
DEAC: Hetényi (Szeles) – Usztyinyenko, Kiss, Mozer, Galoha, Culigin – Jeliszejev, Bukor, Krutov, Kreisz, Senfeld – Mazsuga, Dobmayer, Szita, Mihalik, Kulesov – Haranghy, Mártonffy, Molnár Z., Simic
Gól: Petryk Reid Andrew, Antal Patrick, Becze Tihamér, Dolezal Zdenek, illetve Kirill Krutov, Ilja Culigin (2)
